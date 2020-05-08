Музейный центр военной авиации откроется под Екатеринбургом в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Открытие музейного центра военной авиации "Крылья победы", который войдет в Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании (УГМК) в городе Верхняя Пышма Свердловской области, состоится в 2021 году. До открытия постоянной экспозиции гости смогут посещать временные выставки музея "Крылья победы", сообщил на на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС директор Музейного комплекса УГМК Виктор Севостьянов.

"[Музейный центр] "Крылья победы" будет посвящен авиации 30-40-х годов, то есть от начала зарождения советской авиации до переходного периода, до эры реактивной авиации. В настоящее время здание уже передано музейному комплексу, а несколько экспонатов, порядка 4-5 единиц, уже перемещены в здание "Крылья победы". Открытие самого здания планируется в 2021 году, непосредственно постоянной экспозиции. Мы в ближайшие дни приступаем к созданию временной экспозиции", - сказал Севостьянов, уточнив, что доступ к временной экспозиции будет открыт.

По его словам, до официального открытия центра в 2021 году посетители смогут увидеть на временных выставках некоторые самолеты, процессы их строительства и участие самолетов в разных этапах Великой Отечественной войны. "Совсем недавно как раз в музей "Крылья победы" мы получили самолет времен Второй мировой войны производства Англии, называется Spitfire. [Он] уже размещен в этом здании, правда пока не собран", - уточнил Севостьянов.

Музейный комплекс УГМК - один из крупнейших в мире частных музеев военной и автомобильной техники. В его состав входит несколько выставочных центров и открытая экспозиционная площадка. Коллекция комплекса насчитывает порядка 12 000 экспонатов, в том числе около 1 000 образцов военной и гражданской техники (как отечественного, так и зарубежного производства). В 2016 году авторскому коллективу музея была присуждена премия правительства Российской Федерации в сфере туризма.