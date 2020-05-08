Четверть авиапарка "Уральских авиалиний" перепрофилировали под грузовые перевозки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Четверть авиапарка компании "Уральские авиалинии" перепрофилирована под грузовые перевозки из-за пандемии коронавируса. Всего под эти цели были переоборудованы 12 самолетов, сообщил ТАСС генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов в пятницу.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

"Мало пассажиров - мы решили эту проблему, переоборудовав 12 воздушных судов для грузовых перевозок, [при этом получив лицензии на перевозку]. Мы привезли из Китая в Россию [включая Екатеринбург] более 100 тонн гуманитарной помощи, включая медицинские маски, медицинское оборудование и комплектующие к нему. Часть этого груза перевезена на благотворительной основе", - сказал Скуратов.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров (три - А320neo, два - A321neo, 23 - А320, 15 - А321 и пять - А319) на условиях операционного лизинга.