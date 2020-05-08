"Уральские авиалинии" попросили субсидии на зарплаты и кредитные линии от банков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Компания "Уральские авиалинии" попросила поддержки в условиях упавших из-за коронавируса доходов. Перевозчик обратился за субсидиями на выплату зарплат и просьбой увеличить объем кредитных линий от банков, общий объем финансовой поддержки исчисляется миллиардами рублей, сообщил в пятницу ТАСС полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.
На данный момент компания из-за приостановки международных перелетов и низкого спроса на полеты внутри страны сконцентрировалась на вывозе россиян из-за рубежа, также часть авиапарка переоборудована для выполнения грузовых рейсов.
"Уральские авиалинии" обратились в адрес полпредства, я в свою очередь подписал обращение на имя председателя правительства РФ с просьбой поддержать. Речь шла [о том], чтобы банки, которые работают с авиакомпанией, не сокращали лимиты финансирования, которые были выделены на этот год, и наоборот, по возможности, было бы увеличение. Неплохо было бы выделить субсидии на выплату зарплат и другие вещи", - сказал он.
Цуканов добавил, что речь идет о "миллиардах рублей" поддержки. "Это одна из системообразующих компаний России, и для УрФО это одна из главных компаний. Сегодня самолеты простаивают, требуются средства на [их] содержание, на обслуживание кредитов. Но "Уральские авиалинии" продолжают летать, оказывают помощь. Я знаю, что уральский бизнес их поддерживает, фрахтуя самолеты для перевозки грузов", - отметил он.
Гендиректор "Уральских авиалинии" Сергей Скуратов подтвердил ТАСС, что компания испытывает определенные проблемы "с дальнейшим кредитованием производственной деятельности". Но, по его словам, это "нормальная ситуация" и в целом она находится под контролем. В частности, перевозчик уже переоборудовал 12 воздушных судов для грузовых перевозок. Кроме того, авиационный технический центр компании даже в условиях пандемии выполняет заказы по ремонту и обслуживанию воздушных судов других авиакомпаний.
"Уральские авиалинии" входят в топ крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,6 млн человек по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья. Авиапарк насчитывает 48 лайнеров.