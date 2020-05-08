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В регионах Уральского федерального округа в выходные ожидается аномальная жара

Воздух прогреется до плюс 30 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду в регионах Уральского федерального округа с 9 по 11 мая. В выходные температура воздуха поднимется до плюс 30 градусов, сообщили в пятницу в областных гидрометцентрах и пресс-службах управлений МЧС по регионам.

"[В Свердловской области 9-11 мая ожидается] аномально жаркая погода, [температура] выше нормы на 7 и более градусов", - сообщили ТАСС в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным гидрометцентра, 9 мая в регионе будет облачно без осадков, температура воздуха днем поднимется до 25-30 градусов тепла. В воскресенье и понедельник, 10 и 11 мая, возможны грозы и небольшой дождь.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что с 8 по 13 мая на территории ХМАО ожидается аномально теплая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 10 градусов и более от климатической нормы. По данным регионального гидрометцентра, 9-11 мая температура воздуха поднимется до 23-28 градусов тепла, местами ожидаются дождь и порывы ветра до 14 м/с. В ряде муниципалитетов региона 10 мая ожидается четвертый класс пожароопасности.

В Курганской области, как отмечают в пресс-службе администрации Кургана, до 10 мая будет также аномально жаркая погода - днем воздух прогреется до 24-29 градусов тепла, 9 и 10 мая осадков не ожидается. В регионе сохранится высокая пожарная опасность - четвертый класс горимости леса.

Аномально жаркая погода ожидается и на территории Челябинской области 9 и 10 мая, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Днем температура воздуха поднимется до 24-29 градусов выше нуля, ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Ямало-Ненецком автономном округе 9-11 мая будет облачно, с прояснениями, местами возможен дождь. Температура воздуха в регионе днем поднимется до 21-22 градусов. В эти же дни в Тюменской области осадков не ожидается, температура воздуха составит 29-30 градусов выше нуля.

Состояние воздуха

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в регионе в период ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, улучшилось состояние воздуха. "В связи со снижением интенсивности дорожного движения, масштабной уборкой в муниципалитетах улучшилось состояние атмосферного воздуха в целом в регионе, в том числе в больших промышленных центрах - Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове и Полевском", - приводят в департаменте слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова.

Уточняется, что в период ограничительных мер в воздухе снизилось содержание диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, взвешенных частиц, сероводорода, аммиака. В Екатеринбурге в два раза снизилась максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота и мелкодисперсной пыли.

Теги
РоссияКурганская областьСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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