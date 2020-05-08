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75-летие Победы

Панно из 2 тыс. фотографий ветеранов создадут в Музейном комплексе УГМК

Его планируется разместить на новом музейном центре, который будет называться "Парадный расчет"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) разместит панно из 2 тыс. фотографий участников Великой Отечественной войны на одном из зданий своего музейного комплекса в Верхней Пышме Свердловской области, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС директор Музейного комплекса УГМК Виктор Севостьянов.

"В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще два музейных центра: один из них будет называться "Парадный расчет". <…> Мы планируем на этом здании разместить фотомемориал, который будет составлен из фотографий участников Великой Отечественной войны. На сегодняшний день собрано более 2 тыс. фотографий, из них будут составлены некоторые символы Победы", - сказал Севостьянов, уточнив, что будет объявлен конкурс, в котором жители области сами смогут выбрать, как будет выглядеть панно.

Севостьянов отметил, что центр "Парадный расчет", на котором будут размещены фотографии, откроется в ближайшее время, "как только позволят обстоятельства". "В музее будет находиться вся техника, которая участвует в торжественных шествиях", - уточнил он. Например, в центр разместят технику, которая должна была участвовать в шествии в этом году: с парадов, прошедших 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 года, а также поставленная в годы войны по ленд-лизу.

Музейный комплекс УГМК - один из крупнейших в мире частных музеев военной и автомобильной техники. В его состав входит несколько выставочных центров и открытая экспозиционная площадка. Коллекция комплекса насчитывает порядка 12 тыс. экспонатов, в том числе около 1 тыс. образцов военной и гражданской техники как отечественного, так и зарубежного производства. В 2016 году авторскому коллективу музея была присуждена премия правительства России в сфере туризма.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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