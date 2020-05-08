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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус подтвердили у 47 жильцов общежития "Гортранса" в Екатеринбурге

Медики ранее отправили на карантин 147 водителей и кондукторов, проживавших в общежитии с одним из коллег, заразившимся инфекцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 47 жильцов общежития предприятия "Гортранс" в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

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Ранее, 24 апреля, в пресс-службе городской администрации ТАСС сообщили, что медики отправили на карантин 147 водителей и кондукторов общественного транспорта в Екатеринбурге, проживавших в общежитии предприятия "Гортранс" с одним из коллег, заразившимся коронавирусной инфекцией.

"Там [в общежитии] обследовали всех жителей, и начали выявляться случаи. <…> 47 случаев выявлено. <…> В зависимости от того, как выдавались результаты, соответственно появлялись подтвержденные. Это суммарно случаи, которые сейчас у нас имеются в этом предприятии", - сказали в пресс-службе.

На данный момент в регионе зарегистрировано 1 584 случаев заражения.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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