Коронавирус подтвердили у 47 жильцов общежития "Гортранса" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 47 жильцов общежития предприятия "Гортранс" в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее, 24 апреля, в пресс-службе городской администрации ТАСС сообщили, что медики отправили на карантин 147 водителей и кондукторов общественного транспорта в Екатеринбурге, проживавших в общежитии предприятия "Гортранс" с одним из коллег, заразившимся коронавирусной инфекцией.

"Там [в общежитии] обследовали всех жителей, и начали выявляться случаи. <…> 47 случаев выявлено. <…> В зависимости от того, как выдавались результаты, соответственно появлялись подтвержденные. Это суммарно случаи, которые сейчас у нас имеются в этом предприятии", - сказали в пресс-службе.

На данный момент в регионе зарегистрировано 1 584 случаев заражения.