Фотографии "Бессмертного полка" пролетят над Екатеринбургом в самолетах и вертолетах ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Знамена и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны из шествия "Бессмертного полка" впервые пролетят в вертолетах и самолетах армейской, транспортной и оперативно-тактической авиации Центрального военного округа в рамках демонстрационного пролета над Екатеринбургом в День Победы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"Представители движения "Бессмертный полк" торжественно передали знамена летчикам, их установили на грузовых кабинах вертолетов. Летчики транспортных самолетов Л-410, Ан-26, Ан-12 и многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 разместили в самолетах фотографии родственников-фронтовиков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в День Победы в парадном строю над главной площадью уральской столицы впервые пролетит более 20 фотографий "Бессмертного полка".

Ранее сообщалось, что 9 мая в небе над Екатеринбургом пролетят 22 самолета и вертолета - истребители МиГ-31, бомбардировщики Су-34, разведчики Су-24 МР, вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми-26, а также военно-транспортные Ан-26, Ан-12 и Л-410.