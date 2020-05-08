Курганские ветераны получат наборы для праздничного стола к 75-летию Победы

ТАСС, 8 мая. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны (ВОВ) получат продуктовые наборы для праздничного стола к 75-летию Победы в Курганской области. Волонтеры вручат за праздничные дни корзинки с такими подарками более чем 300 людям, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"Более 300 участников и инвалидов Великой Отечественной войны Курганской области получат ко Дню Победы праздничные наборы в рамках проекта "Вам, родные", организаторами которой являются движение "Волонтеры медики", ОНФ, Ассоциация волонтерских центров при поддержке управления социальной защиты населения Курганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые ветераны уже получили подарки. "В корзины для ветеранов вошли 18 видов продукции, среди которых красная икра, колбасные изделия, печенье, конфеты, консервы, все необходимое, чтобы юбилейный стол для них был по-настоящему праздничным", - уточняют в правительстве.

Всего в Курганской области проживают 7,6 тыс. ветеранов ВОВ, в том числе 294 участника и инвалида войны, 22 жителя блокадного Ленинграда, 46 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 6,5 тыс. тружеников тыла.