Свердловские архивы к 75-летию Победы опубликовали фронтовые дневники и письма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Редкие фронтовые дневники, письма и воспоминания опубликованы в сборнике Государственного архива административных органов Свердловской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди документов - фронтовой дневник молодого лейтенанта и записи курсантки артиллерийского училища, сообщили в пятницу в архиве.

"К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Государственный архив административных органов Свердловской области подготовил сборник архивных документов: "Эх!!! А жить хочется!!!". В сборник вошли документы личного происхождения, находящиеся на государственном хранении: это личная переписка, дневники и воспоминания, созданные по инициативе и замыслу частных лиц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте архива.

В сборник вошел фронтовой дневник лейтенанта Александра Пряхина, выдержки из которого ранее публиковал ТАСС. За ведение дневников следовало наказание, так против Пряхина было возбуждено уголовное дело из-за того, что он, как следует из протокола, "вследствие враждебности к советской власти высказывал пораженческие настроения, отражая свои пораженческие мысли в дневнике". Записи лейтенайта проверяли следователи особого отдела НКВД. Вместе с дневником Пряхина в сборнике представлены дневниковые записи курсантки артиллерийского училища Розы Мезеновой, письма с фронта капитана Вячеслава Каменева, стоявшего у истоков создания Екатеринбургского суворовского училища и другие.

"Особый раздел в сборнике - ранее не публиковавшиеся воспоминания свердловчан - бывших узников фашистских лагерей смерти. Данные документы выявлены в фондах архива и представлены читателю с целью сохранения исторической памяти о преступлениях нацистов и их пособников в годы Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пятницу в Центре документации общественных организаций Свердловской области, центр открыл электронную выставку "Фронтовые письма", на которой представил выявленные в своих фондах и других архивах области документы. Среди них - письма с фронта, адресованные родным и близким, городским комитетам с просьбами о помощи семьям военнослужащих, рассказы о фронтовой жизни и подвигах.