{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Челябинской области обрушилась ферма

Под завалами находятся около 30 животных

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Здание животноводческой фермы наполовину обрушилось в поселке Ближний Челябинской области, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о частичном обрушении кровли и стен животноводческой фермы в поселке Ближний Челябинской области. Площадь обрушения - 750 кв. м, общая площадь здания - 1,5 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Под завалами могут находиться 20 голов крупного рогатого скота и 10 свиней. Проводится разбор завалов.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Цены на гречку за неделю выросли на 2,6%
Как сообщили в Росстате, стоимость риса выросла на 1,8%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС