В Челябинской области обрушилась ферма

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Здание животноводческой фермы наполовину обрушилось в поселке Ближний Челябинской области, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о частичном обрушении кровли и стен животноводческой фермы в поселке Ближний Челябинской области. Площадь обрушения - 750 кв. м, общая площадь здания - 1,5 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Под завалами могут находиться 20 голов крупного рогатого скота и 10 свиней. Проводится разбор завалов.