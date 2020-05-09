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75-летие Победы

"Бессмертный цех", пролет авиации и музыка в каждом дворе. Урал встретил День Победы

Из-за пандемии коронавируса основные мероприятия, посвященные празднику 9 Мая, провели во дворах и на балконах жилых домов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Урале получилось одним из самых необычных за последние годы. Из-за пандемии коронавирусной инфекции основные акции и мероприятия переместились с главных улиц города во дворы и на балконы, в небо и онлайн.

В военные годы Урал называли "кузницей Победы", на уральских заводах трудились десятки тысяч человек. "Уралвагонзавод" (в те годы - Уральский танковый завод) выпустил более 25 тыс. танков, Челябинский тракторный завод (сейчас - "ЧТЗ-Уралтрак") изготовил 18 тыс. танков и самоходных установок, омский завод дал фронту около 7 тыс. танков Т-34. В исторических документах сохранились факты, что к 1942 году только на Уральском танковом заводе в Нижнем Тагиле трудились более 4,5 тыс. подростков. Некоторым из них не исполнилось и 14 лет.

Памяти тыловиков

Труженики тыла в 75-летие Победы вновь встали в ряды заводчан благодаря акции "Бессмертный цех". В цехах механосборочного производства Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле, где сегодня производят современную бронетехнику, разместили портреты ветеранов, которые в годы Великой Отечественной войны работали на Уральском танковом заводе №183.

"Трудовая вахта памяти проходит в цехах, исторически связанных с производством спецтехники в годы Великой Отечественной войны. Сборочный цех Уралвагонзавода в годы войны располагался в другом помещении, но до сегодняшнего дня сохранил свой номер "130" и предназначение. Как и раньше, здесь с конвейера сходят бронемашины", - рассказали на предприятии.

В Челябинской области акция "Бессмертный цех" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вслед за "Бессмертным полком" ушла на балконы. Сотрудники НПО "Электромашина" и Челябинского тракторного завода (ЧТЗ-Уралтрак) рассказали истории своих предков в корпоративных соцсетях.

"С 1941 года оба завода работали в общей связке: Электромашина обеспечивала танки ЧТЗ необходимой электротехникой. Тесное сотрудничество и кооперация наших предприятий продолжается по сей день, поэтому в рядах "Бессмертного цеха" мы идем все вместе", - пояснили заводчане.

Мирное небо

День 9 мая в Уральском федеральном округе выдался солнечным и практически безоблачным - во всех пяти регионах столбик термометра не опускался ниже 23 градусов. Погода позволила провести пролеты авиации над Челябинском и Екатеринбургом.

В столице Свердловской области впервые приняли участие сразу 22 единицы воздушной техники - также впервые над Екатеринбургом пролетели вертолет Ми-26, вертолет Ми-8МТВ-5 и сверхзвуковые многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. Современные Су-34 и их "старшие братья" Су-24 также пролетели над Челябинском.

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Ясной погоде были рады и в Ханты-Мансийском автономном округе, где пилотажная группа "Барс" с портретами участников Великой Отечественной войны на борту самолетов Як пролетела над Сургутом и Ханты-Мансийском.

Победа в каждый двор

В жилых дворах жители Тюмени и других городов региона начали давать импровизированные концерты. Люди ставят во дворах машины, украшенные российскими флагами и боевыми знаменами и включают военные песни. А в Сургуте впервые к 75-летию Победы 25-этажный дом украсила впечатляющая тематическая иллюминация, состоящая из 15 тыс. ламп. Красочная иллюминация с символикой 9 Мая будет украшать Сургут в темное время суток все праздничные дни.

В Екатеринбурге в общественном транспорте сегодня звучат 75 историй горожан о войне, их отбирали историки Института истории и археологии РАН, музейные работники, журналисты. Как отмечают в управлении культуры города, большинство из них длятся не больше минуты и привязаны к конкретным местам в городе. При этом их тематика самая разнообразная - жилищные условия, питание, работа промышленности и медицины, культурная эвакуация в ВОВ. Пассажиры узнали о том, как известного скульптора Эрнста Неизвестного встречала с фронта его семья, как балерина Майя Плисецкая ходила в Театр оперы и балета, как в Свердловске разместилась коллекция Государственного Эрмитажа и многое другое.

Свердловской областной госпиталь ветеранов войн, крупнейший госпиталь ветеранов в России, также принял участие в акции "Окна Победы". Сейчас прием ветеранов в учреждении не проводится, их нельзя поздравить лично, поэтому сотрудники госпиталя украсили окна входной группы словами благодарности, которые можно увидеть даже с улицы, сообщила ТАСС специалист по связям с общественностью госпиталя Мария Кислицина. "Украшением занимались на протяжении 5 часов, потому что у нас территория достаточно большая и хотелось все сделать красиво. Мы, конечно, не профессионалы, но делали это от души, чтобы почтить память, достижения наших ветеранов, наших солдат, которые пали на поле боя", - отметила Кислицина, уточнив, что украшали госпиталь не только медсестры и врачи, но и волонтеры медицинского колледжа Екатеринбурга.

В Кургане появилась Сталинградская площадь. Такое имя решили дать площади, где накануне установили памятник единственному в Курганской области кавалеру пяти медалей "За отвагу" Максиму Захарову. Военные дороги Максима Захарова пролегли от Москвы до Берлина: ему довелось сражаться на пяти фронтах - Западном, Юго-Западном, Калининском, III Украинском и II Белорусском. За войну он получил пять ранений, три из которых были тяжелыми.

Вечером в Ямало-Ненецком автономном округе пройдет акция "Фонарики Победы" в память о тех, кто не вернулся с войны. Жители региона подсветят окна своих домов свечами и фонариками.

Память против вируса

Жители Тюменской и Курганской областей с портретами родственников выйдут на балконы и почтут их память минутой молчания. В акции приняли участие и врачи тюменской областной инфекционной больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, они выходят на крыльцо с портретами родных, которые воевали на фронте. Также медперсонал подарил пациентам цветы в честь праздника.

Организаторы "Бессмертного полка" в Екатеринбурге ожидают в этом году увеличения участников движения. В прошлом году шествие собрало от 120 до 150 тыс. человек. В этом году действие пройдет в новом формате: участникам предлагается выйти на балконы и украсить окна. В 19 часов по местному времени все, кто хочет почтить память своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, могут выйти с их портретами на балконы собственных домов и присоединиться к символической акции поминовения. Традиционное шествие, по словам организаторов, пройдет после снятия режима самоизоляции.

"Мы для съемок роликов [о "Бессмертном полку на балконе"] стали договариваться с семьями, и вдруг обнаружили, что часть наших семей, с которыми мы работаем, раньше выезжали в область, то есть они в это время находились в области. В этом году они остаются по понятным причинам дома, поэтому они выходят с полком на балкон", - сказал руководитель штаба регионального отделения "Бессмертный полк России" по Свердловской области Валерий Басай на пресс-конференции в информационном центре ТАСС, отметив, что по его подсчетам численность участников увеличится на 10-15%.

Более 600 жителей Ямала присоединилось к онлайн-шествию "Бессмертного полка" в рамках телемарафона. Для участия в акции "Победа.Ямал.2020" жителям региона нужно было выложить фотографию своего героического деда на сайте победаямал.рф. "Все они в парадном блеске предстанут 9 мая в эфире главного окружного телеканала и местных телестудий и на всех уличных экранах в городах и поселках региона", - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Ханты-Мансийске, "Бессмертный полк" пройдет на страницах местной газеты "Самарово - Ханты-Мансийск". От жителей редакция принимает рассказы о ветеранах, их фотографии, которые затем будут опубликованы в газете.

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