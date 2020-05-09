В Екатеринбурге оштрафовали главврача за лечение на дому, повлекшее вспышку коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал главного врача больницы №24, постановив, что его решение лечить пациентов с коронавирусом на дому повлекло вспышку коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Чкаловский районный суд Екатеринбурга привлек к административной ответственности главного врача 24-й больницы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что инициатором обращения в суд был Роспотребнадзор. "Сам главврач вину отрицает, считает, что действовал в рамках предписаний Минздрава, согласно которым обязательной госпитализации с COVID-19 подлежат дети, беременные и лица старше 65 лет. Пациенты, которых уговорили написать отказ от госпитализации, переносили заболевание в легкой форме. Однако по двум из адресов через шесть дней возникла вспышка", - уточнили в суде.

На обжалование постановления суда у сторон есть 10 дней.