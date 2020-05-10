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Пандемия коронавируса нового типа

Очаг коронавируса выявили среди работников подрядчика "Газпром добыча Ямбург"

Всего заразились 54 человека, у 49 из них болезнь протекает бессимптомно

ТАСС, 10 мая. Очаг коронавируса выявили и локализовали среди работников одной из подрядных организаций "Газпром добыча Ямбург" в поселке Ямбург в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе компании.

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"В Ямбурге выявлен и локализован очаг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией у работников одной из подрядных организаций. Пятеро заболевших направлены в Центральную городскую больницу Нового Уренгоя для прохождения лечения. У 49 вахтовиков с положительными результатами тестов заболевание протекает в бессимптомном режиме, они изолированы по месту проживания вместе с медицинским работником, осуществляющим наблюдение. Все 88 контактных лиц установлены и изолированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изолированные работники с первого дня обеспечены питанием и всеми принадлежностями первой необходимости по месту пребывания, ведется строгий контроль изоляции, нарушений не зафиксировано.

"Среди работников ООО "Газпром добыча Ямбург" на месторождении заболевших нет. С больными контактировали два работника бригады скорой помощи медико-санитарной части. В настоящее время они изолированы в "инфекционном блоке" МСЧ. Проведенное медиками тестирование на коронавирус показало отрицательный результат", - добавляют в пресс-службе.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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