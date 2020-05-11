Прокуратура на Урале проверит данные о сносе могилы ветерана Великой Отечественной войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области проверит информацию о сносе могилы ветерана Великой Отечественной войны на Восточном кладбище в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в понедельник.

По данным местных СМИ, родственники ветерана Великой Отечественной войны, похороненного в советские годы на Восточном кладбище Екатеринбурга, обнаружили, что его могила фактически отсутствует. При этом на месте его захоронения установили новые могилы посторонних лиц, не являющихся родственниками ветерана войны.

"Прокуратура Свердловской области организовала проверку по сообщениям СМИ о сносе могилы ветерана Великой Отечественной войны. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц кладбища по уничтожению (повреждению) места захоронения ветерана Великой Отечественной войны. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.