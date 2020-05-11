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Масочный режим действует по всех регионах УрФО

Жители регионов должны будут носить маски в магазинах, местах оказания услуг, общественном транспорте, в том числе такси, и в других общественных местах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Масочный режим действует во всех регионах Уральского федерального округа. Последним регионом УрФО, где ввели обязательное ношение масок в общественных местах, стал Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), сообщает в понедельник региональный оперативный штаб.

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"Носить одноразовые или многоразовые маски и соблюдать дистанцию обязаны все жители округа. Это касается пребывания в общественных местах, в магазинах, в местах оказания услуг, общественном транспорте, в том числе такси", - сообщили в штабе.

По данным штаба, в ЯНАО до 31 мая продлили режим обязательной самоизоляции. При этом с 12 мая смогут возобновить работу магазины, продающие непродовольственные товары, при условии, что площадь торговых залов не превышает 400 кв. м. Кроме того, в регионе с 12 мая будет разрешено заниматься спортом на открытом воздухе. "При этом необходимо соблюдать дистанцию - не менее 5 м. Также разрешаются прогулки на улице по два человека при условии социального дистанцирования от 1,5 м", - уточнили в штабе.

По данным на 11 мая, в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 1 239 подтвержденных случаев коронавируса. При этом 913 случаев было зарегистрировано на месторождениях региона.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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