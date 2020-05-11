Самолет из Бали с россиянами приземлился в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", осуществляющий вывозной рейс из Денпасара (Бали, Индонезия), приземлился в понедельник в екатеринбургском аэропорту Кольцово, следует из данных на онлайн-табло воздушной гавани.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

"Рейс прибыл", - значится на табло.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что бортом из Бали в Екатеринбург прибудет порядка 60 человек, половина из которых жители Свердловской области.

"Все меры эпидбезопасности будут соблюдены", - добавил губернатор.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.