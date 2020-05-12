В Екатеринбурге эвакуировали более 100 человек из многоэтажки при пожаре

ТАСС, 12 мая. Пожарные в Екатеринбурге в ночь на вторник эвакуировали более 100 человек из пятиэтажного жилого дома при возгорании на пятом этаже. Ребенок 2006 года рождения из-за полученной во время эвакуации травмы госпитализирован, сообщается на сайте МЧС региона.

"В 02:00 (00:00 мск) поступило сообщение о пожаре... огнеборцы эвакуировали из дома по лестничным маршам 102 человека... пострадавших нет, за исключением ребенка 2006 г. р., который при эвакуации получил травму ноги и госпитализирован", - говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали возгорание в течение 20 минут. На месте работали 40 человек с помощью 11 единиц техники.