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Пандемия коронавируса нового типа

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлили до 31 мая

Возможность смягчения режима в регионе рассмотрят в конце текущей недели

ТАСС, 12 мая. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение продлить режим повышенной готовности до 31 мая. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы региона.

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"Рассмотрев всю ситуацию в динамике, штаб принял решение в целях защиты здоровья наших граждан продлить режим повышенной готовности до 31 мая. Ограничения, которые действуют сегодня в регионе, сохраняются. Уже в конце этой недели мы рассмотрим возможность смягчения режима. Все зависит от динамики заболеваемости в ближайшие дни", - цитирует пресс-служба Текслера.

В Челябинской области действует режим самоизоляции, жители региона должны носить маски при нахождении в местах общего пользования, в том числе в транспорте и такси.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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