Тюменские предприниматели получат 100 млн рублей на погашение процентов по кредитам

ТЮМЕНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Тюменской области направят 100 млн рублей на компенсацию части затрат предпринимателей из числа пострадавших отраслей и обрабатывающих производств на уплату процентов по кредитам, полученным в банках в 2020 году, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"Размер компенсации равен ключевой ставке Банка России, сегодня это 5,5%. Это поможет вовлечь в экономический оборот банковские средства в размере более 2 млрд рублей", - пояснили в пресс-службе.