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Тюменские предприниматели получат 100 млн рублей на погашение процентов по кредитам

Размер компенсации равен ключевой ставке Банка России

ТЮМЕНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Тюменской области направят 100 млн рублей на компенсацию части затрат предпринимателей из числа пострадавших отраслей и обрабатывающих производств на уплату процентов по кредитам, полученным в банках в 2020 году, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"Размер компенсации равен ключевой ставке Банка России, сегодня это 5,5%. Это поможет вовлечь в экономический оборот банковские средства в размере более 2 млрд рублей", - пояснили в пресс-службе.

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В  условиях распространения коронавируса и ограничительных мер, введенных из-за пандемии, власти региона оказывают всестороннюю помощь бизнесу. В 2020 году от уплаты налога на имущество и транспортного налога освобождены предприятия отраслей, наиболее пострадавших от последствий коронавируса. Кроме того, для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, изменен расчет платежа, он составляет 1 рубль за 2020 год.

"Региональное инвестиционное агентство и Фонд микрофинансирования Тюменской области также оказывают поддержку предпринимателям и выделяют микрозаймы на срок не более 36 месяцев под 6% годовых с возможностью отсрочки платежа по сумме основного долга до 6 месяцев", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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