Неизвестные под видом магов выманили у жителя Югры более 1 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 мая. /ТАСС/. Житель Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа отдал более 1 млн рублей неизвестным, пытаясь изменить свою судьбу при помощи оккультных обрядов. Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции ищут подозреваемых в мошенничестве, сообщается во вторник на сайте регионального управления МВД.

По данным полиции, мужчина обратился к услугам магов через телевидение. Набрав предоставленный номер, потерпевший связался с неизвестным, который представился специалистом сферы услуг. "В ходе разговора злоумышленник сообщил, что готов решить жизненные проблемы потерпевшего, но для начала ему необходимо перевести за диагностику 22,4 тыс. рублей. После перевода позвонила сама целительница по имени Надежда, которая пояснила, что у мужчины все плохо и необходимо срочно лечить от всевозможных болезней. Кроме того, нужно снять порчу, сглаз и родовое проклятие, которые наносят большой вред", - говорится в сообщении.

Всего мужчина перевел неизвестным 1,1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению.