Utair 10 рейсами доставит из Китая средства индивидуальной защиты для медиков в Югре

Ранее ТАСС в пресс-службе Фонда развития Югры сообщали, что заключен контракт с китайской компанией CMICS Medical Instrument Co., Ltd на поставку в регион 940 тыс. единиц средств индивидуальной защиты для медиков общим весом более 100 тонн. По контракту Югра получит 200 тыс. фильтрующих респираторов, 300 тыс. медицинских защитных костюмов, 400 тыс. пар одноразовых водонепроницаемых высоких бахил, 40 тыс. хирургических халатов, этого должно хватить региону на два месяца.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Utair выполнит 10 рейсов, чтобы доставить из Китая медицинские маски, операционные халаты, защитные костюмы для медиков Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Utair приступила к выполнению программы доставки медицинских грузов из Китая в Россию. Авиакомпания выполнит 10 рейсов. Первый рейс по маршруту Москва - Ханчжоу - Сургут занял два дня. 9 мая Boeing 767-200 вылетел из Москвы в Китай, откуда 10 мая доставил в Сургут медицинские маски, операционные халаты, защитные костюмы для медперсонала и бахилы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следующий самолет должен прибыть в аэропорт Сургута 13 мая.

Как сообщается на сайте Фонда развития Югры, общая стоимость контракта с китайской компанией на приобретение средств индивидуальной защиты составила почти 400 млн рублей. Данную сумму выделили несколько нефтяных компаний, работающих в регионе в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с правительством ХМАО.

В ХМАО зарегистрировано 822 случая заражения коронавирусом, 274 человек выздоровели, 6 умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.