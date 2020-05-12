Суд продлил арест жителю Первоуральска, обвиняемому в убийстве женщины и ранении пристава

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей мужчине, который обвиняется в убийстве женщины рядом с судебным участком в Первоуральске и покушении на двух человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда во вторник.

"Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил в отношении Попова Вячеслава срок содержания под стражей. Обвиняемого по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, по п. "а", "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Мера пресечения продлена по 17 августа 2020 года включительно. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток", - сказали в суде.

Инцидент произошел 18 марта рядом со зданием судебного участка № 8 Первоуральского городского суда. Мужчина, в отношении которого велось административное производство по статье КоАП РФ ("Побои"), напал на женщину, которая проходила по делу потерпевшей. Она обратилась за помощью к приставу, который вместе с другим мужчиной пытался задержать нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ ("Убийство", "Покушение на убийство двух лиц").