Член СПЧ сообщила, сколько туристов из Свердловской области ожидают эвакуации за рубежом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Около 200 туристов из Свердловской области, нуждающихся в эвакуации с территории других стран, находятся за рубежом в настоящее время, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС член Совета по правам человека при президенте России и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Я не думаю, что находится сейчас больше 200 человек. <…> Вывозим и продолжаем вывозить. У нас еще остались люди в территориях - это Занзибар, Маврикий, Фиджи. Там по 4-5 человек находится, Сейшельские острова. Вывозим из Таиланда, и там еще остаются наши туристы, мы их привезем. Из Индии надо еще привезти. Это уже не Гоа, а другая часть Индии. Туда тоже необходим рейс", - рассказала омбудсмен.