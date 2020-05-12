Член СПЧ сообщила, сколько туристов из Свердловской области ожидают эвакуации за рубежом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Около 200 туристов из Свердловской области, нуждающихся в эвакуации с территории других стран, находятся за рубежом в настоящее время, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС член Совета по правам человека при президенте России и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
"Я не думаю, что находится сейчас больше 200 человек. <…> Вывозим и продолжаем вывозить. У нас еще остались люди в территориях - это Занзибар, Маврикий, Фиджи. Там по 4-5 человек находится, Сейшельские острова. Вывозим из Таиланда, и там еще остаются наши туристы, мы их привезем. Из Индии надо еще привезти. Это уже не Гоа, а другая часть Индии. Туда тоже необходим рейс", - рассказала омбудсмен.
Мерзлякова уточнила, что зачастую проблема с вывозом туристов возникает из-за сложных переговоров с властями ряда стран. "Родственники сильно переживают, но так случилось, что по разным причинам мы не можем попасть, например, на остров Фиджи", - добавила она.
Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.