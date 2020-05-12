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Пандемия коронавируса нового типа

В ХМАО из-за коронавируса отменили досрочную сдачу ОГЭ

Досрочный ОГЭ должен был пройти в регионе с 12 по 16 мая

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 мая. /ТАСС/. Государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа приняла решение отменить досрочную сдачу основного государственного экзамена (ОГЭ) в Югре. Об этом сообщается на сайте региональной службы по контролю и надзору в сфере образования.

"В целях предотвращения развития неблагоприятной эпидемиологической ситуации <…> государственной экзаменационной комиссией Югры принято решение о невозможности проведения ОГЭ в досрочный период. Обучающиеся <…> смогут пройти экзамены в основные и резервные дни основного и дополнительного периодов государственной итоговой аттестации", - говорится в сообщении.

По данным службы по контролю и надзору в сфере образования Югры, досрочный ОГЭ должен был пройти в регионе с 12 по 16 мая. Его планировали сдать три выпускника девятых классов в трех муниципальных образованиях автономного округа.

В ХМАО зарегистрировано 822 случая заражения коронавирусом, 274 человек выздоровели, 6 умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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