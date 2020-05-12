Грозы и аномально жаркая погода ожидаются в регионах Уральского федерального округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни грозы и аномально жаркую погоду на территории Уральского федерального округа, об этом сообщили в региональных гидрометцентрах и пресс-службах региональных управлений МЧС. В Ямало-Ненецком автономном округе раньше обычного начался ледоход.

"[В Свердловской области 13 мая] переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем - 19-24 [градуса тепла], на востоке до 27", - говорится в сообщении Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уточняется, что 14 и 15 мая в регионе возможны дожди.

На сайте Уральского гидрометцентра также сообщается, что 12 и 13 мая местами в Курганской, Свердловской и Челябинской областях сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, а также высокий уровень пожароопасности. По данным Южно-Уральского гидрометцентра, 13-15 мая в Челябинской области будут переменная облачность, местами небольшие дожди, в отдельных районах туманы, днем температура воздуха поднимется до 23-26 градусов тепла. По данным Курганского гидрометцентра, гроза ожидается в области 13 мая, 14-15 мая - дождь и порывы ветра до 14 м/с, температура днем составит 23-28 градусов выше нуля.

В Югре, по данным регионального МЧС, ожидаются переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза, порывы ветра до 14 м/с. Температура днем поднимется до 30 градусов тепла. По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, почти по всему региону до 13 мая ожидается четвертый класс пожароопасности.

Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Тюменской области, с 13 по 14 мая в регионе ожидается аномально жаркая погода, отклонение средней суточной температуры воздуха от нормы на 10-13 градусов и более. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в эти же дни в регионе возможна гроза, температура воздуха поднимется до 29-30 градусов тепла. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются дожди и потепление до 20-24 градусов выше нуля. Ледоход на реке Обь в Ямало-Ненецком автономном округе в этом году, по словам специалистов, начался гораздо раньше, чем обычно, сообщили в администрации города Салехард.