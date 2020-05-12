Национальные блюда, средства защиты и гаджеты. Как помогают врачам на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Общественные организации, благотворительные фонды, власти и бизнес Уральского федерального округа (УрФО) используют новые способы помощи медицинским работникам и больницам, борющимся с пандемией коронавируса: благотворительные сборы на средства защиты, закупка оборудования для лабораторных исследований, готовых блюд и многое другое.

На сегодня в регионах УрФО зафиксировано 6 577 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше всего зараженных приходится на Свердловскую область - 2 163, затем Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 311, Челябинская область - 1 289, Тюменская область - 902, Ханты-Мансийский автономный округ - 822, Курганская - 90.

Пожертвования и национальные блюда

Уральские общественники и благотворители нашли новые способы выразить благодарность за труд медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, и оказать помощь больницам. Так, в городе Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО) общественники передали врачам национальные блюда - манты, хинкали, копченое сало, национальные лепешки, пироги, сообщили в региональном штабе по ситуации с коронавирусом. Отмечается, что все это было приготовлено в домашних условиях.

Исполнительный директор благотворительного фонда "Синара" Наталья Чащухина рассказала ТАСС, что фонд запустил проект "Стоп-коронавирус!", собирая пожертвования на закупку средств индивидуальной защиты и антисептиков для врачей в больницах малых городов, а также оборудование для дезинфекции. "На средства частных жертвователей в городскую больницу Каменска-Уральского (Свердловская область) приобретена дезинфекционная камера, предназначенная для обработки одежды, обуви, постельных принадлежностей пациентов. Закупки препаратов и оборудования продолжаются, объемы и планы действительно очень большие", - рассказала она.

В Екатеринбурге привлекли студентов Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) к работе в больницах города для помощи врачам в период пандемии коронавирусной инфекции. Сегодня в качестве младшего и среднего медперсонала трудоустроены 580 обучающихся старших курсов. В Тюменской области также более 200 студентов-медиков помогают врачам поликлиник региона, рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Помощь от бизнеса

Бизнес также активно включился в помощь по оборудованию местных больниц средствами защиты и техники. Так, Уральский электрохимический комбинат (УЭХК, предприятие топливной компании "Росатома" ТВЭЛ, расположенное в Новоуральске Свердловской области), выделило 8,6 млн рублей на приобретение оборудования для проведения лабораторных исследований на выявление возбудителей новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе предприятия.

В Курганской области, по данным оперативного штаба региона, АО "Далур" (входит в АО "Атомредметзолото", АРМЗ) приобрело и передало больнице №2, на базе которой создан госпиталь для больных COVID-19, восемь бактерицидных рециркуляторов воздуха объемом 100 куб. м каждый. Также сотрудники местного отделения "Сбербанка" передали в Курганскую инфекционную больницу 15 защитных комбинезонов и 500 респираторов третьего класса защиты на более чем 250 тыс. рублей.

В Екатеринбурге Ассоциация строителей Урала и крупнейшие застройщики города направили более 7 млн рублей на средства защиты для врачей скорой помощи, сообщила во вторник журналистам PR-менеджер ассоциации Мария Васенина. "Первую партию из 1 тыс. специальных защитных костюмов Ассоциация строителей Урала сегодня передала муниципальному бюджетному учреждению "Станция cкорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса", вторая партия одноразовых защитных комплектов одежды из нетканых материалов в количестве 7 тыс. штук будет передана до 18 мая. Кроме костюмов строители приобретут для врачей защитные комплекты инфекционистов, в общей сложности медики получат в помощь от строителей города более 20 тыс. СИЗов", - написала она.

Авиакомпания Utair выполнит 10 рейсов, чтобы доставить из Китая медицинские маски, операционные халаты, защитные костюмы для медиков ХМАО. Ранее ТАСС в пресс-службе Фонда развития Югры сообщали, что заключен контракт с китайской компанией CMICS Medical Instrument Co., Ltd на поставку в регион 940 тыс. единиц средств индивидуальной защиты для медиков общим весом более 100 тонн почти на 400 млн рублей. Сумму выделили несколько нефтяных компаний, работающих в регионе, в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с правительством.

Денежные выплаты

Как пояснили ТАСС в оперативном штабе Свердловской области, медики в регионе получают не только федеральные, но и региональные выплаты. По федеральным выплатам работа практически завершена, "за апрель, по уточненным данным, получают около 5,2 тыс. человек на общую сумму в 119,5 млн рублей". Губернаторские доплаты за март были направлены 3,3 тыс. человек на общую сумму 28 млн рублей. "За апрель выплаты направляются 4,5 тыс. медицинским работникам на общую сумму в 67,1 млн рублей", - сказали в оперштабе.

В Ямало-Ненецком автономном округе, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, врачи получают стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом в размере 70 тыс. рублей, средний медицинский и фармацевтический персонал - 50 тыс. рублей, младший медицинский персонал 30 тыс. рублей, иной персонал - 20 тыс. рублей.

"Это поддержка нашим медицинским работникам, которые в период пандемии непосредственно участвуют в оказании медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией, а также тем работникам учреждений здравоохранения округа, которые потенциально могут с ними контактировать, - то есть всем, кто находится на передовой в борьбе с инфекцией. Сейчас это около 100 человек, но при необходимости будут задействованы все 15 тыс. медработников округа", - рассказал первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Кирилл Трапезников.