Екатеринбургский роддом, закрытый из-за коронавируса, возобновил работу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Карантин, введенный в роддоме Городской клинической больнице (ГКБ) №40 в Екатеринбурге из-за выявления коронавируса у пациентки, снят. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе региона во вторник.

Карантин ввели по предписанию областного управления Роспотребнадзора ввиду выявления там коронавируса у роженицы. В отделении установили круг контактных лиц, изолировали их и взяли у них тесты на новый вирус, а также провели дезинфекцию.

"Роддом ГКБ №40 открыт на прием рожениц. По скорой помощи уже начали поступать, самостоятельно будут приезжать утром 13 мая", - сообщили в штабе.

Ранее в Екатеринбурге коронавирус также обнаружили у одного из сотрудников НИИ охраны материнства и младенчества, здесь были введены карантинные меры. Кроме того, в роддом городской больницы №14 привозят лишь беременных женщин с клиникой ОРВИ и пневмониями. Глава региона Евгений Куйвашев заверил, что ситуация не вызвала напряжения с местами для рожениц.

В Свердловской области зарегистрировано 2 163 случая заражения коронавирусом, 489 человек выздоровели. Состояние 16 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 64 - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное.