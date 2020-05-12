Нарушивший режим самоизоляции мужчина с коронавирусом разыскивается в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Екатеринбурге разыскивают заразившегося коронавирусной инфекцией мужчину, нарушившего режим самоизоляции. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе Свердловской области.

"Действительно, управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в органы внутренних дел переданы материалы о нарушении режима изоляции одним из жителей Свердловской области, ранее получившим предписание санитарных врачей", - ответили в оперативном штабе на вопрос о том, разыскивается ли в Екатеринбурге мужчина с подтвержденным коронавирусом, сбежавший с самоизоляции.

В Свердловской области зарегистрировано 2163 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 489 человек выздоровели. Состояние 16 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 64 - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное.