В Гидрометцентре сообщили, что регионы азиатской части России ожидает аномальное тепло

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Омская, Томская, Свердловская, Новосибирская области, Алтайский край и несколько других регионов азиатской части России окажутся в зоне аномального тепла в ближайшие дни. Это связано со стационарным антициклоном, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На азиатской территории в ближайшие три дня [ожидается] супервысокая температура. Например, в Омской области прогнозируется 31-36 градусов. Это примерно на 12-13 градусов выше нормы. Тепло будет также в Свердловской, Челябинской, Курганской областях - там 21-27 градусов, а в Тюменской области - 27-32 градуса", - сообщил он.

Также аномальное тепло прогнозируется в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии, Туве, отметил Вильфанд.

По словам метеоролога, причиной такой теплой погоды в данных регионах является стационарный антициклон, который установился над азиатской частью страны.