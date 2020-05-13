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Пандемия коронавируса нового типа

Омбудсмен не считает жесткими наказания нарушителей режима самоизоляции в Екатеринбурге

В регионе 9 мая полиция составила около 900 административных материалов в отношении нарушителей режима самоизоляции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Действия правоохранительных органов в отношении нарушителей режима самоизоляции в Свердловской области корректны, а применяемые к ним санкции достаточно мягкие, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

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Полиция в Свердловской области составила около 900 административных материалов в отношении нарушителей режима самоизоляции 9 мая.

"Мы очень много работаем с Министерством общественной безопасности, в состав комиссии, которая этим [составлением протоколов] занимается, входит наш сотрудник. На сегодняшний день не увидели каких-то жестких, серьезных превышений по наказаниям [за нарушение масочного режима и режима самоизоляции]", - сказала Мерзлякова ТАСС.

Мерзлякова уточнила, что полицейские стараются избегать применения жестких санкций к нарушителям, тем не менее масочный режим и режим самоизоляции в регионе должны соблюдаться в обязательном порядке.

"На мой взгляд, полиция относится с пониманием, что человеку платить [штрафы] особо нечем, но предупреждения должны быть, если уж объявлен масочный режим", - добавила она.

В Свердловской области зарегистрировано 2 163 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 489 человек выздоровели. Состояние 16 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 64 - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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