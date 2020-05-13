{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ханты-Мансийске мальчик упал в реку

Ребенка унесло течением

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мая. /ТАСС/. Мальчик упал в реку Казым в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, идут его поиски. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел "Центроспас-Югория" в среду.

"Мальчик 2013 года рождения, катаясь на велосипеде, упал в воду реки Казым [в городе Белоярский] и его унесло течением, местонахождение несовершеннолетнего не установлено", - говорится в сообщении.

По данным "Центроспас-Югория", спасатели обследовали около 10 км береговой линии, а также дно реки эхолотом на протяжении 1 тыс. кв. м. "Обнаружен велосипед, поиски ребенка продолжаются", - добавили в ведомстве.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Омбудсмен не считает жесткими наказания нарушителей режима самоизоляции в Екатеринбурге
В регионе 9 мая полиция составила около 900 административных материалов в отношении нарушителей режима самоизоляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС