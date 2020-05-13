В Ханты-Мансийске мальчик упал в реку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мая. /ТАСС/. Мальчик упал в реку Казым в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, идут его поиски. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел "Центроспас-Югория" в среду.

"Мальчик 2013 года рождения, катаясь на велосипеде, упал в воду реки Казым [в городе Белоярский] и его унесло течением, местонахождение несовершеннолетнего не установлено", - говорится в сообщении.

По данным "Центроспас-Югория", спасатели обследовали около 10 км береговой линии, а также дно реки эхолотом на протяжении 1 тыс. кв. м. "Обнаружен велосипед, поиски ребенка продолжаются", - добавили в ведомстве.