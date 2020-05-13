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Вездеходы на воздушной подушке возобновили работу на переправе через Обь на Ямале

Река в районе Салехарда очистилась от больших ледовых полей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Работа вездеходов на воздушной подушке через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возобновлена. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства правительства ЯНАО в среду.

12 мая в департаменте сообщили, что работа вездеходов на воздушной подушке приостановлена из-за раннего ледохода на Оби.

"Движение судов на воздушной подушке возобновлено. Река Обь в районе окружной столицы очистилась от больших ледовых полей", - говорится в сообщении. В регионе на постоянной основе ведется мониторинг ледовой обстановки, когда река полностью очистится от льда, на линию выйдут паромы.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда. Население города составляет около 50 тыс. человек. Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке и вертолетов.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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