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Жителям Кургана продлили запрет на посещение лесов

Он будет действовать до 2 июня
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© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 13 мая.  Глава Кургана Андрей Потапов продлил действовавший до 12 мая запрет на посещение жителями лесов до 2 июня в связи с повышением пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте администрации города в среду.

Ранее ТАСС сообщал о введении запрета на посещение лесов в муниципалитете.

"На территории города продлен запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств. Ограничения будут действовать с 13 мая по 2 июня 2020 года. Соответствующее постановление подписано главой города Кургана Андреем Потаповым. Запрет введен в связи с повышением пожарной опасности на территории областного центра и в целях реализации дополнительных противопожарных требований", - говорится в сообщении.

В городе с 1 апреля действует особый противопожарный режим: здесь запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой травы, проведение пожароопасных работ.

В прошлом году ситуация с пожарами в Курганской области обострилась в майские праздники, в том числе из-за установившейся в регионе аномальной жары и сильного порывистого ветра. В Кургане и пяти районах области был объявлен режим ЧС. Как уточнил ТАСС глава региона, большинство пожаров возникли по вине людей.

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РоссияКурганская область
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