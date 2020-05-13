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В Югре возбудили дело в связи с гибелью ребенка, упавшего в реку с велосипеда

Тело мальчика ищут

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика в городе Белоярском Ханты-Мансийского автономного округа, который, катаясь на велосипеде съехал в реку Казым. Идет поиск его тела, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Информационно-аналитический отдел "Центроспас-Югория" в среду сообщил, что мальчик 2013 года рождения, катаясь на велосипеде, упал в воду реки в Белоярском. Его унесло течением, местонахождение ребенка не установлено, идут поиски. Спасатели обследовали около 10 км береговой линии и дно реки эхолотом на протяжении 1 тыс. кв. метров, в результате обнаружили велосипед мальчика.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 7-летнего мальчика по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 11 мая около 14:00 (12:00 мск) мальчик катался на велосипеде в районе площади на пересечении улиц Набережная и Молодости города, он не справился с управлением и съехал в реку. "По результатам расследования будет дана оценка бездействию должностных лиц органа местного самоуправления в части необеспечения безопасности места общего пользования, где упал мальчик", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, в группе региональной госинспекции по маломерным судам в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что мальчику пытался помочь очевидец событий. "В городе Белоярском с набережной реки Казым на велосипеде скатился и упал в воду мальчик. На помощь к нему прыгнул очевидец, который пытался его ухватить, но не успел. Ребенок ушел под воду", - сказано в сообщении.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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