В Свердловской области отменили ОГЭ-2020

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса. Оценки в аттестат школьникам будут ставиться по текущей успеваемости, сообщил в среду журналистам на брифинге министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

"Для девятиклассников ОГЭ будет отменен. Его не будет. Нашим выпускникам девятых классов в аттестат будут выставляться отметки по текущим знаниям, результатам их образования", - сказал он.

Биктуганов добавил, что единый госэкзамен в регионе пока планируется начать 8 июня. Также министр сообщил, что в последние две недели учебного года региональное министерство рекомендовало не задавать домашние задания и не ставить отметок, а сконцентрироваться на повторении пройденного материала.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году в России проводиться не будет, останутся только два обязательных экзамена - математика и русский язык. Также отмечалось, что Минпросвещения РФ готово отменить проведение экзаменов для девятиклассников при ухудшении эпидобстановки в стране, но на данный момент на национальном уровне такого решения не принято.