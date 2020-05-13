В Курганской области возбудили три уголовных дела по факту лесных пожаров

ТАСС, 13 мая. Госпожнадзор возбудил три уголовных дела по факту лесных пожаров в Кетовском и Притобольном районах Курганской области. Общий ущерб от них составил более 5 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По фактам лесных пожаров органами дознания государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы возбуждено три уголовных дела по ч. 2 ст. 261 УК РФ, по факту уничтожения лесных насаждений в Кетовском районе вблизи поселка Чашинский на сумму 2,85 млн рублей и вблизи поселка Илецкий на сумму 2,45 млн рублей, а также в Притобольном районе у села Давыдовка (сумма нанесенного ущерба составила 229 тыс. рублей)", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, в частности, о локализации лесного пожара площадью 30 га между поселками Зеленый и Илецкое, когда огонь распространился из-за сильного ветра в сторону поселка и федеральной трассы.

В этом году правительство области ввело особый противопожарный режим с 5 апреля в связи с началом пожароопасного сезона. Постановлением введен запрет на сжигание мусора и растительности на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды при объявлении штормового предупреждения - запрет на топку печей и котельных установок без искрогасителей и другие ограничения. Кроме того, глава региона Вадим Шумков объявил об ужесточении ограничения на посещение лесов в 2020 году - главы муниципалитетов, лесники и МЧС будут патрулировать въезды в леса. Также он поручил проработать вопрос ужесточения наказания за поджоги травы, чтобы обязать злоумышленников возмещать полную компенсацию ущерба от пожаров.

В прошлом году ситуация с пожарами в Курганской области обострилась в майские праздники, в том числе из-за установившейся в регионе аномальной жары и сильного порывистого ветра. В Кургане и пяти районах области был объявлен режим ЧС. Большинство случаев пожаров было связано с человеческим фактором.