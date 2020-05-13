На Ямале 16 общежитий вахтовиков стали очагами коронавируса

"Сегодня мы наблюдаем 16 очагов в общежитиях вахтовых рабочих на месторождениях. Люди приезжают на вахту, и, несмотря на то, что у части из них есть на руках отрицательные результаты [на коронавирус], при повторном тестировании мы находим у них бессимптомную форму заболевания", - сказала Нечепуренко.

По ее словам, на Ямале у 88% заразившихся коронавирусной инфекцией заболевание проходит бессимптомно. "Если говорить о всем населении региона, то уровень заболеваемости составляет 75 случаев на 100 тыс. населения при показателях по РФ 152 случая на 100 тыс. То есть среди жителей Ямала заболеваемость в два раза ниже. Все это говорит о том, что мы можем на сегодняшний день уже говорить о выходе первого этапа снятия ограничений", - отметила она.

По данным оперативного штаба ЯНАО, на 13 мая в регионе зарегистрировано 1 360 случаев заражения коронавирусом. При этом 982 случая зафиксированы на месторождениях региона.