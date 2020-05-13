Музей истории Екатеринбурга создаст выставку, посвященную пандемии коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Выставка, которая расскажет о пандемии коронавируса в Свердловской области, будет открыта в конце 2020 года в Музее истории Екатеринбурга. Об этом сообщил в среду журналистам директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

"Мы думаем делать выставку, посвященную COVID-19, но не раньше конца этого года или даже начала следующего, когда уже все-таки поймем, что эта история закончилась и не будет никаких повторных циклов. Пока мы в стадии сбора, смотрим, как собирают другие музеи, продумываем какую-то концепцию", - сказал Каменский.

По его словам, на выставке будут представлены различные документы, связанные с пандемией, например пропуска для екатеринбуржцев, которые вводят учреждения города. Также музей покажет объявления ведомств, предупреждающие о карантине или "с пожеланиями здоровья", уточнил Каменский, и фотографии пустого города во время пандемии. "Отдельно мы будем музеефицировать слухи, сейчас эту тему исследуют активно, потому что слухи, мне кажется, это одно из самых интересных в такие периоды", - отметил директор музея.

Каменский добавил, что выставку пополнит даже коллекция мемов, связанных с пандемией. Помочь собрать их может любой житель Свердловской области, если направит свои идеи в Музей истории Екатеринбурга, уточнил директор.

Музей истории Екатеринбурга - один из старейших музеев города, ведущий свою историю с 1940 года. После глобальной трансформации в 1995 году бывший Мемориальный музей Свердлова обрел новое имя и статус - музея истории города.