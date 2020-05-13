В МЧС назвали предварительную причину пожара в тюменской ИК-4

ТАСС, 13 мая. Причиной пожара в одном из корпусов исправительной колонии №4 в Тюмени, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о возгорании кровли в одном из технических корпусов областной больницы УФСИН РФ по Тюменской области при ИК-4 поступило утром 12 мая. Корпус стоит отдельно, поэтому происшествие не повлияло на работу колонии.

Исправительная колония №4 в Тюмени является мужским исправительным учреждением уголовно-исполнительной системы общего режима.