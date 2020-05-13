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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус выявили у 60 человек в госпитале ветеранов войн в Екатеринбурге

8 мая сообщалось об инфекции у семи работников учреждения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция выявлена у 60 человек в госпитале ветеранов войн в Екатеринбурге. Об этом в ходе брифинга в среду сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

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8 мая главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у семи работников медицинского персонала в госпитале ветеранов войн.

"В общей сложности почти 60 человек там заболело", - сказал Креков.

Свердловский областной клинический госпиталь - многопрофильное высокотехнологичное специализированное медицинское учреждение, крупнейший госпиталь ветеранов войн в Российской Федерации, с 1941 года ежедневно помогает нуждающимся в помощи пациентам.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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