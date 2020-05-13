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Челябинские ученые запатентовали интеллектуальную систему контроля трафика на дорогах

Она собирает информацию о ситуации на дорогах в режиме реального времени

ТАСС, 13 мая. Система мониторинга автомобильного трафика, разработанная учеными Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), запатентована и готовится к запуску. Об этом сообщили в среду в пресс-службе университета.

В ноябре 2019 года на стратегической сессии "Механизмы управления Уральским межрегиональным НОЦ" проректор по научной работе ЮУрГУ Александр Дьяконов сообщил, что специалисты вуза займутся разработкой цифровой платформы по мониторингу, прогнозированию и управлению дорожным трафиком на основе применения искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект поможет контролировать автомобильный трафик в городах. Сеть обучили этому ученые Южно-Уральского государственного университета, разработавшие интеллектуальную систему мониторинга транспортных потоков в режиме реального времени. На уникальную технологию получили патент, теперь ее готовят к "пилотному" запуску", - говорится в сообщении.

Как пояснили в вузе, автомобильный трафик в крупных городах увеличивается, контролировать потоки транспорта становится сложнее. Поэтому ученые разработали систему, которая собирает информацию о ситуации на дорогах в режиме реального времени.

"Для обучения системы был собран набор данных, в котором для каждого перекрестка было около 1 тыс. изображений, сделанных в разное время суток при разных погодных условиях. Это позволило нам получать данные в любых условиях без потери качества", - говорится в сообщении вуза. Анализ полученной информации, пояснили в вузе, помог спрогнозировать пропускную способность участков дорог.

Теги
РоссияЧелябинская область
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