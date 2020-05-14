ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Пешеходное и автомобильное сообщение с 20 населенными пунктами в Свердловской области ограничено из-за паводка. Более 2 тыс. человек могут перебраться через реки только на пароме или лодках, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"В Свердловской области остаются подтопленными семь низководных мостов, два моста разобраны. Временно ограничено прямое автотранспортное и пешеходное сообщение с 20 населенными пунктами (787 домов, 1 940 человек). Жизнеобеспечение населения не нарушено. Для сообщения с населенными пунктами действуют лодочные и паромные переправы", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в двух реках, Лозьве и Сосьве, прогнозируется повышение уровня воды, в реке Ивдель - снижение.

В регионе идет вторая волна паводка. По данным ГУ МЧС, ситуация развивается в соответствии с прогнозом. Спасатели ведут постоянный мониторинг обстановки, организован подворовой обход домов. За все время были подтоплены 10 низководных мостов.