{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщение с 20 населенными пунктами в Свердловской области ограничено из-за паводка

В МЧС отметили, что жизнеобеспечение населения не нарушено

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Пешеходное и автомобильное сообщение с 20 населенными пунктами в Свердловской области ограничено из-за паводка. Более 2 тыс. человек могут перебраться через реки только на пароме или лодках, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"В Свердловской области остаются подтопленными семь низководных мостов, два моста разобраны. Временно ограничено прямое автотранспортное и пешеходное сообщение с 20 населенными пунктами (787 домов, 1 940 человек). Жизнеобеспечение населения не нарушено. Для сообщения с населенными пунктами действуют лодочные и паромные переправы", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в двух реках, Лозьве и Сосьве, прогнозируется повышение уровня воды, в реке Ивдель - снижение.

В регионе идет вторая волна паводка. По данным ГУ МЧС, ситуация развивается в соответствии с прогнозом. Спасатели ведут постоянный мониторинг обстановки, организован подворовой обход домов. За все время были подтоплены 10 низководных мостов.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Уровень загрузки предприятий Челябинской области снизился на 15%
Губернатор Алексей Текслер уточнил, что спад наблюдается последние несколько месяцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС