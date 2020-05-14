Уровень загрузки предприятий Челябинской области снизился на 15%

"Мы наблюдаем спад промышленного производства в регионе, снижение заказов на продукцию региона. В среднем уровень загрузки упал на 15% за последние несколько месяцев", - сказал он. Текслер добавил, что 77% предприятий области работает с загрузкой более 80%.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Уровень загрузки предприятий Челябинской области за последние месяцы снизился на 15%, сообщил в четверг губернатор Алексей Текслер, выступая на Неделях российского бизнеса-2020.

"Крупнейшие региональные предприятия продолжают инвестировать в оборудование и развивать промышленные площадки, создают задел на будущее", - отметил Текслер, добавив, что при этом отмечается снижение активности в строительном секторе.

По его словам, коэффициент безработицы на начало пандемии был около 1,3%, сейчас - около 2,6%. "Прирост есть", - сказал губернатор, отметив важность принятых правительством РФ мер поддержки экономики.

Неделя российского бизнеса - ключевое ежегодное мероприятие РСПП, в рамках которого организация проводит свой съезд, конференции и круглые столы по важнейшим экономическим проблемам, вопросам взаимодействия государства и бизнеса.