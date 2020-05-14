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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом вахтовиков на Ямале превысило тысячу

На 14 мая на месторождениях и производственных объектах округа подтверждено 55 новых случаев заболевания
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Количество вахтовых рабочих, заразившихся коронавирусной инфекцией в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), превысило тысячу человек. Всего в регионе зафиксировано 1037 случаев заражения коронавирусом среди вахтовых рабочих, сообщает региональный оперативный штаб в среду.

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По данным штаба, всего на месторождениях региона зафиксировано 1037 случаев заражения коронавирусом. При этом общее количество заразившихся на Ямале составляет 1433 человека.

"На 14 мая на месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 55 новых случаев заболевания COVID-19. Всего 1037 случаев - 72% [от общего количества заразившихся в регионе]", - уточнили в штабе.

За все время на Ямале выздоровели от коронавируса 213 человек, три человека умерли.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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