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В Тюмени в Церкви Спаса нашли останки, предположительно, купца и мецената Текутьева

Следователи поводят проверку, назначена судмедэкспертиза
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© СУ СК РФ по Тюменской области

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Следствие проводит проверку после обнаружения при реставрации Церкви Спаса в Тюмени человеческих останков, предположительно, купца и мецената Андрея Текутьева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"12 мая в подвальном помещении реставрируемого объекта культурного наследия Церковь Спаса на улице Ленина в Тюмени обнаружено захоронение костных человеческих останков. Предположительно, останки могут принадлежать известному купцу и меценату Андрею Ивановичу Текутьеву", - сообщили в СК.

По данному факту начата доследственная проверка. Следователи осматривают место обнаружения останков, назначена судмедэкспертиза.

Текутьев всю жизнь прожил в Тюмени и многое сделал для города - он построил каменный театр и больницу, открыл городскую библиотеку и другие объекты. В 1899 году он стал городским головой Тюмени и занимал эту должность до 1911 года. 21 июля 1906 года был удостоен звания "Почетный гражданин города Тюмени" за свою благотворительную деятельность.

Теги
РоссияТюменская область
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