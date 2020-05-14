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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Челябинской области объяснили проблемы выплаты зарплат врачам в Озерске

По словам замгубернатора Ирины Гехт, они связаны с приостановкой плановой госпитализации и ограничением посещений в период пандемии, что привело к образованию выпадающих расходов

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Трудности с выплатой зарплат в больнице закрытого челябинского города Озерска связаны с приостановкой плановой госпитализации и ограничением посещений в период пандемии коронавируса, что привело к образованию выпадающих расходов. Об этом сообщила заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт на брифинге.

Ранее местные СМИ со ссылкой на руководство и сотрудников медсанчасти Озерска сообщили, что врачи потеряли в зарплате в апреле, так как недополучили доплаты по линии территориального ФОМС из-за отмены плановой госпитализации.

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"Трудности испытывают все медицинские организации региона, они связаны с приостановкой плановой госпитализации, прежде всего граждан 65 лет и старше, а также с ограничением посещения медучреждений. Поэтому сегодня в федеральном фонде [ОМС] рассматривается вопрос о компенсации выпадающих расходов, будь то Федеральное медико-биологическое агентство (к которому относится больница Озерска, - прим. ТАСС) или [региональные] государственные медорганизации. Чтобы эту ситуацию перекрыть, всем больницам было направлено 100% авансирование за май, больница ФМБА отказалась от этого авансирования, взяв только 60% на свои расходы", - сказала Гехт.

При этом она отметила, что доплаты врачам по борьбе с коронавирусом были доведены, но стоит учитывать, что они выплачиваются с момента регистрации первого случая в муниципалитете, в случае Озерска с 30 апреля. "Вчера посмотрели финансы по медсанчасти Озерска, на остатках на 1 мая 57 млн рублей при ежемесячном расходе в 42 млн рублей. <…> Поэтому говорить о несправедливости не приходится, здесь приходится говорить о вопросе эффективного хозяйствования и управления медицинской организацией, которое находится в введении главного врача", - сказала Гехт.

Озерск - закрытый город в Челябинской области России с населением около 80 тыс. человек. Здесь находится производственное объединение "Маяк" (входит в госкорпорацию "Росатом") - предприятие, где производятся компоненты ядерного оружия, изотопы, хранится и регенерируется отработанное ядерное топливо.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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