{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Свердловской области вылечился пациент, у которого первым в регионе обнаружили COVID-19

Мужчина находился в коме и на аппарате ИВЛ около 20 дней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Мужчина, у которого первым в Свердловской области выявили коронавирус, вылечился и выписан из больницы. Он находился в коме и на аппарате ИВЛ около 20 дней, написал в четверг на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Вылечен и выписан из больницы <...> первый заразившийся коронавирусом в Свердловской области. Им оказался 51-летний мужчина с большим количеством сопутствующих заболеваний, включая проблемы с сердцем. Его тяжелое состояние в итоге привело к коме. Без сознания он был подключен к аппарату ИВЛ около 20 дней", - написал губернатор.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Куйвашев сообщил, что у мужчины в марте поднялась высокая температура, назначенные участковым врачом препараты не помогали. В начале апреля он был госпитализирован, у него диагностировали коронавирус. Самочувствие пациента стало быстро ухудшаться, позже у него обнаружили бактериальную пневмонию.

"Врачи круглосуточно следили за его состоянием, и в итоге смогли вылечить его и от коронавируса, и от бактериальной пневмонии. Конечно, теперь ему предстоит достаточно долгий период реабилитации. Тем не менее, его жизни больше ничего не угрожает, сейчас он дома, в кругу близких людей. Это стало возможным благодаря профессионализму врачей горбольницы №40, которые спасли пациента, который был на грани жизни и смерти", - отметил губернатор.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в регионе составляет 2 362. Состояние 19 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 49 - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное. Выписано в общей сложности 574 пациента, умерли четверо.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Главврач получила выговор после ненадлежащего оказания медпомощи вдове ветерана на Урале
90-летняя женщина с коронавирусной инфекцией подписала добровольный отказ от госпитализации, после чего медики доставили ее домой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС