В Свердловской области вылечился пациент, у которого первым в регионе обнаружили COVID-19

"Вылечен и выписан из больницы <...> первый заразившийся коронавирусом в Свердловской области. Им оказался 51-летний мужчина с большим количеством сопутствующих заболеваний, включая проблемы с сердцем. Его тяжелое состояние в итоге привело к коме. Без сознания он был подключен к аппарату ИВЛ около 20 дней", - написал губернатор.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Мужчина, у которого первым в Свердловской области выявили коронавирус, вылечился и выписан из больницы. Он находился в коме и на аппарате ИВЛ около 20 дней, написал в четверг на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

Куйвашев сообщил, что у мужчины в марте поднялась высокая температура, назначенные участковым врачом препараты не помогали. В начале апреля он был госпитализирован, у него диагностировали коронавирус. Самочувствие пациента стало быстро ухудшаться, позже у него обнаружили бактериальную пневмонию.

"Врачи круглосуточно следили за его состоянием, и в итоге смогли вылечить его и от коронавируса, и от бактериальной пневмонии. Конечно, теперь ему предстоит достаточно долгий период реабилитации. Тем не менее, его жизни больше ничего не угрожает, сейчас он дома, в кругу близких людей. Это стало возможным благодаря профессионализму врачей горбольницы №40, которые спасли пациента, который был на грани жизни и смерти", - отметил губернатор.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в регионе составляет 2 362. Состояние 19 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 49 - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное. Выписано в общей сложности 574 пациента, умерли четверо.