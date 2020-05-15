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Пандемия коронавируса нового типа

В колледже на Ямале объявили карантин после выявления коронавируса

Инфекцию подтвердили у троих студентов образовательного учреждения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Карантин до 26 мая объявлен в Ямальском многопрофильном колледже в Салехарде после того, как коронавирусная инфекция была выявлена у троих студентов образовательного учреждения, сообщили в региональном оперативном штабе в пятницу.

"В общежитии Ямальского многопрофильного колледжа в Салехарде до 26 мая объявлен карантин. У троих студентов 4-го курса подтверждена новая коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.

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По данным штаба, для предотвращения распространения инфекции 70 студентов и 13 сотрудников общежития переведены на режим полной изоляции. Всех студентов, проживающих в общежитии, расселили по одному в комнате, они продолжают обучение в дистанционном формате. Всех находящихся в изоляции обеспечили питанием, проводится бесконтактная доставка готовых блюд в одноразовых ланч-боксах. Проведена дезинфекция помещений, увеличена кратность уборки, дополнительно установлены приборы обеззараживания воздуха.

"Молодые люди 21 года, 20 и 19 лет были неделю назад в контакте с заболевшим коронавирусом жителем города. Сейчас у них проявились симптомы заболевания, двое студентов госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Один не проживает в общежитии, он изолирован по месту жительства, проходит лечение амбулаторно. Выявлен и обследован круг контактов среди других студентов, проживающих в общежитии, и среди сотрудников общежития", - сказала руководитель оперативного штаба Татьяна Бучкова.

Всего на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 15 мая зафиксировано 1548 случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них - 1131 зарегистрировано на месторождениях региона.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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