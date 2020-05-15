{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Югре разрешат занятия спортом на свежем воздухе и работу непродовольственных магазинов

Режим повышенной готовности действует в регионе до 31 мая

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая. /ТАСС/. Губернатор Югры Наталья Комарова подписала план трехэтапного снятия ограничений, действующих в регионе из-за пандемии коронавируса. На первом этапе будет разрешено возобновить работу непродовольственным магазинам и занятия спортом на свежем воздухе, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В Югре до 31 мая действует режим повышенной готовности, предусматривающий самоизоляцию граждан. Введен обязательный масочный режим, действующий в местах массового пребывания людей, в том числе в общественном транспорте, такси. Утром и вечером жителям разрешены прогулки с детьми, а также индивидуальные занятия физкультурой и спортом на улице. Разрешается продажа товаров для дачи и охоты.

"Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о плане поэтапного снятия <…> ограничительных мероприятий, действующих в Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции. Документом предусмотрены мероприятия по мониторингу эпидемической ситуации. При ее улучшении ограничения будут сняты в три этапа", - говорится в сообщении.

Точные даты этапов снятия ограничений не называются, они будут зависеть от ситуации в регионе. Так, на первом этапе, в частности, возобновят работу непродовольственные магазины на площади до 400 кв. метров при наличии отдельного входа с улицы и из расчета не более одного человека на 4 кв. метра. Также жителям разрешат возобновить прогулки и занятия физкультурой и спортом на улице в количестве не более двух человек с соблюдением социальной дистанции.

На втором этапе смогут возобновить работу организации сферы услуг на площади до 800 кв. метров с отдельным входом с улицы, ряд учреждений образования и культуры, стоматологии, будут разрешены экскурсии на открытом воздухе группам до пяти человек. На третьем этапе возобновят работу все организации и учреждения при соблюдении ряда требований. Кафе должны будут установить перегородки между столами или расставить их на расстоянии 1,5-2 метра, а кинотеатры смогут работать при заполнении залов не более чем наполовину.

К настоящему моменту в округе зафиксировано 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, восемь человек умерли, 320 выздоровели.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Въезжающих в Югру жителей других регионов будут отправлять на самоизоляцию
Режим повышенной готовности и самоизоляции граждан действует в округе до 31 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС