В Югре разрешат занятия спортом на свежем воздухе и работу непродовольственных магазинов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая. /ТАСС/. Губернатор Югры Наталья Комарова подписала план трехэтапного снятия ограничений, действующих в регионе из-за пандемии коронавируса. На первом этапе будет разрешено возобновить работу непродовольственным магазинам и занятия спортом на свежем воздухе, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

В Югре до 31 мая действует режим повышенной готовности, предусматривающий самоизоляцию граждан. Введен обязательный масочный режим, действующий в местах массового пребывания людей, в том числе в общественном транспорте, такси. Утром и вечером жителям разрешены прогулки с детьми, а также индивидуальные занятия физкультурой и спортом на улице. Разрешается продажа товаров для дачи и охоты.

"Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о плане поэтапного снятия <…> ограничительных мероприятий, действующих в Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции. Документом предусмотрены мероприятия по мониторингу эпидемической ситуации. При ее улучшении ограничения будут сняты в три этапа", - говорится в сообщении.

Точные даты этапов снятия ограничений не называются, они будут зависеть от ситуации в регионе. Так, на первом этапе, в частности, возобновят работу непродовольственные магазины на площади до 400 кв. метров при наличии отдельного входа с улицы и из расчета не более одного человека на 4 кв. метра. Также жителям разрешат возобновить прогулки и занятия физкультурой и спортом на улице в количестве не более двух человек с соблюдением социальной дистанции.

На втором этапе смогут возобновить работу организации сферы услуг на площади до 800 кв. метров с отдельным входом с улицы, ряд учреждений образования и культуры, стоматологии, будут разрешены экскурсии на открытом воздухе группам до пяти человек. На третьем этапе возобновят работу все организации и учреждения при соблюдении ряда требований. Кафе должны будут установить перегородки между столами или расставить их на расстоянии 1,5-2 метра, а кинотеатры смогут работать при заполнении залов не более чем наполовину.

К настоящему моменту в округе зафиксировано 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, восемь человек умерли, 320 выздоровели.