На Урале в два раза сократили время таможенных операций для товаров первой необходимости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Время прохождения всех таможенных операций для товаров первой необходимости в Уральском таможенным управлении (УТУ) сократилось в период пандемии вдвое - с четырех до двух часов, сообщили ТАСС в пятницу в отделе по связям с общественностью УТУ.

"За период с 17 марта, когда был утвержден первоочередной порядок совершения таможенных операций в отношении товаров первой необходимости и продовольствия с целью обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, Уральское таможенное управление сократило время таможенных процедур в два раза - с четырех до двух часов. В ряде случаев все процедуры удается пройти всего за 15 минут, а для сложного оборудования - всего за три часа", - сказал собеседник агентства.

По информации отдела по связям с общественностью УТУ, за два месяца было оформлено свыше 350 товарных партий общей стоимостью более $27 млн. Товары первой необходимости доставляются в регионы Урала со всего мира. Так, продукты питания поступают преимущественно из стран Средней Азии - это фрукты, овощи, макаронные изделия, соль, чай. Стоимость всех партий продуктов питания составляет 1,8 млн долларов.

Из КНР поступают средства индивидуальной защиты: одноразовые маски, перчатки, очки, костюмы, подгузники, а также дезинфицирующие противовирусные средства общей стоимостью более 19 млн долларов.

К остальным товарам относятся медицинское оборудование, лекарственные средства и лекарственные компоненты, диагностические и лабораторные реагенты на общую сумму почти 6 млн долларов. Эти изделия поступают из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европейского союза.